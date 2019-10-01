МЕХИКО, 1 окт /ПРАЙМ/. Нехватка комплектующих, вызванная забастовкой американского профсоюза United Auto Workers, вынудила General Motors остановить производство грузовиков и трансмиссий в мексиканском Силао, сообщает издание Financiero.

"Производство было остановлено во вторник утром. Число работников, которое затронет остановка предприятия, мне не известно", — цитирует издание пресс-секретаря GM Дэна Флореса.

По информации местных СМИ, остановка предприятий напрямую затронет 6000 человек. GM временно прекратила производство в Мексике легкого грузовика Chevrolet Silverado, самой популярной модели компании на североамериканском рынке, а также ряда трансмиссий. Ранее автопроизводитель остановил завод по производству двигателей в Мексике и сборочное производство в Канаде.

Забастовка профсоюза автомобильной промышленности продолжается в США третью неделю. По оценкам аналитиков, каждый день простоя обходится GM в 50-100 миллионов долларов.

Основное требование бастующих заключается в более высоком уровне оплаты труда для молодых работников. В настоящий момент минимальная ставка составляет 15 долларов в час для новичков и достигает 30 долларов через 8 лет. Профсоюз требует сократить этот срок вдвое.