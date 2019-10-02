Трамп назвал победой решение ВТО по делу о субсидировании странами ЕС концерна Airbus
ВАШИНГТОН, 2 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп назвал большой победой решение Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus.
"Это было большой победой для Соединенных Штатов. У вас никогда не было побед с другими президентами…", — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё итогам переговоров.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.
https://1prime.ru/transport/20191002/830375674.html