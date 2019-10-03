МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Российские компании в рамках обновления парка железнодорожной техники поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Приходько.

"В рамках участия в модернизации парка железнодорожной техники на Кубу поставлен 841 грузовой вагон и 53 локомотива", — сообщил Приходько.

В частности, вагоны были поставлены компанией "РМ Рейл", локомотивы — "Торговым домом "Синара-транспортные машины".

"С кубинскими партнерами заключена целая серия новых контрактов, по которым в ближайшие годы будут реализованы поставки крупных партий вагонов, локомотивов и дизель-поездов", — добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Первый замглавы РЖД Александр Мишарин ранее сообщал журналистам, что объем работ РЖД на Кубе по модернизации железнодорожной инфраструктуры и поставке техники оценивается в 1,8 миллиарда евро. Позднее российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Куба заключили межправительственное соглашение по проекту модернизации железнодорожной сети острова на сумму в почти 1 миллиард долларов. В начале года он сообщал, что проект оценивается в 2 миллиарда евро. Посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь в интервью РИА Новости в июне текущего года сообщал, что модернизация железнодорожной сети Кубы начнется в ближайшее время, как только будет подписан контракт.

Кубу 3-4 октября 2019 года посетит председатель правительства Дмитрий Медведев. По информации правительства РФ, планируются переговоры с председателем госсовета и совета министров Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.