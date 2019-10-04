МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Акционеры "Мостотреста" на внеочередном собрании избрали новый совет директоров, его по собственному желанию покинул заместитель гендиректора по маркетингу — бывший теперь заместитель председателя совета Валерий Дорган, следует из сообщения компании.

"В Москве прошло внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мостотрест". Участники собрания рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества и избрании нового состава совета", — говорится в сообщении. Уточняется, что переизбрание совета, согласно законодательству, состоялось из-за самоотвода действующего члена Доргана.

В итоге в совете директоров по-прежнему осталось 11 человек, как и после его переизбрания в июне, однако Дорган покинул свой пост, и вместо него в совет директоров вошла Мария Журба. Как следует из информации на сайте "Мостотреста", Журба — руководитель департамента транспортного строительства и инфраструктуры в компании "ЭнПиВи Инжиниринг".

Свои места в совете, таким образом, сохранили, в частности, замгендиректора "Мостотреста" по правовым вопросам Геннадий Богатырев, гендиректор "Мостотреста" Владимир Власов, заместитель гендиректора компании Леонид Добровский, завкафедрой "Детали машин и теория механизмов" МАДИ Мария Карелина.

Также в совете остались главный инженер "Мостотреста" Андрей Конных, заместитель гендиректора компании Владимир Котылевский, замгендиректора по развитию Владимир Монастырев (председатель совета), советник ректора МГУПС-МИИТ Вячеслав Приходько, советник ректора МАДИ Валентин Сильянов и заместитель генерального директора "Мостотреста" по экономике и финансам Олег Танана.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив. Аркадий Ротенберг через "ТФК-Финанс" контролирует 94,2% компании, остальное — в свободном обращении. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии выросла в 4,2 раза в годовом выражении и составила 2,626 миллиарда рублей.