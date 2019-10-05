БАКУ, 5 окт /ПРАЙМ/. Грузоперевозки по транспортному коридору "Север — Юг" выросли более чем на 60% за шесть месяцев текущего года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В ходе визита президента Азербайджана в Россию было особо подчеркнуто значение международных транспортных коридоров "Север — Юг", "Север — Запад", важность увеличения объема транзитных перевозок и грузоперевозок. Растет объем грузоперевозок по обоим коридорам. В прошлом году этот показатель по международному транспортному коридору "Север — Юг" вырос в восемь раз, а в первом полугодии этого года — на 63%. Грузоперевозки по коридору "Север — Запад" в течение шести месяцев 2019 года выросли более чем на 70%", — сообщил Мустафаев журналистам.

Транспортный коридор "Север — Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн. Иранская Астара уже соединена с азербайджанским одноименным городом железной дорогой, церемония открытия которой состоялось в марте 2018 года.