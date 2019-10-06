ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — ПРАЙМ. Выстрел пушки во Владивостоке ознаменовал начало торжественной церемонии имянаречения, освящения и поднятия российского флага на новом уникальном танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Новый танкер сразу же "вошел в строй" судов компании "Совкомфлот" и отправляется к месту назначения для перевозки грузов по маршрутам Северного морского пути в районе Обской губы. Челночные рейсы по заданному маршруту он будет совершать ближайшие 20 лет. "Михаил Лазарев" — четвертое судно серии усиленного ледового класса, может двигаться во льдах толщиной 1,8 метра, а движение кормой вперед позволяет ломать более тяжелый лед, может двигаться на мелководье. Уникальный по своим техническим характеристикам и оснащению, новый танкер может работать при температурах до минус 45 градусов, имеет две специальные колонки для движения на 360 градусов.

Торжественная церемония, которая состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке, символично началась под легендарный пушечный выстрел.

"Сегодня у нас праздничный день — в состав флота Российской Федерации входит уникальное по своему техническому оснащению и характеристикам судно ледового усиленного класса Аrc7 "Михаил Лазарев". Незамедлительно после окончания церемонии имянаречения, освещения и торжественного подъема государственного флага, судно проследует к месту своей работы на маршруты акватории Северного морского пути и будет выполнять задачи по перевозке народнохозяйственных грузов в рамках проекта "Новый порт" компании "Газпром нефть", — сказал председатель совета директоров компании "Совкомфлот" Сергей Франк.

Он добавил, что судно названо в честь легендарного российского мореплавателя и путешественника Михаила Петровича Лазарева. Двести лет назад экспедиция парусных судов "Мирный" и "Восток" под командованием Лазарева и Беллинсгаузена начала своё историческое плавание, которое "успешно завершилось великим географическим открытием шестого континента — Антарктиды".

"Михаил Петрович (Лазарев) воспитал целую плеяду выдающихся российских моряков и адмиралов — Нахимов, Корнилов, Истомин, Бутаков; он успешно совершил три кругосветных плавания и многие годы командовал Черноморским флотом России. Сегодня мы приветствуем участие в церемонии курсантов — нахимовцев, курсантов МГУ имени Г.И. Невельского… в самом скором времени вам предстоит заступать на вахту и управлять лучшими в мире судами. Именно вам предстоит претворить в жизнь предначертание великого российского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, что могущество России будет прирастать Сибирью и Северным Ледовитым океаном", — обратился к курсантам Сергей Франк.

Он также призвал их "постигать основы морской науки".

"Особые слова обращаю сегодня капитану Кравченко и вверенному ему экипажу "Михаил Лазарев" — вам предстоит ответственная работа, с первых минут… вы будете вносить реальный вклад в выполнение задачи, поставленной президентом нашей страны, правительством Российской Федерации по активизации коммерческого судоходство на акваториях Северного морского пути и доведения объема перевозок к 2024 году до 80 миллионов тонн. Желаем вам спокойной работы, спокойных вахт, морской удачи и счастливого плавания", — сказал Франк.

В настоящий момент собственный и зафрахтованный флот крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот", которая является одной из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа, включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 миллиона тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.