МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" планирует объявить торги на предоставление компании в операционный лизинг 23 самолетов нового поколения Airbus 320/321 neo с поставкой в 2021 году, следует из материалов на портале госзакупок.

"Оказание операционного лизинга в отношении ВС A320-251N с датами поставок в 2021 году. … Оказание операционного лизинга в отношении ВС A321-251NX с датами поставок в 2021 году", — указывается в документах.

Всего планируется заказать 15 A320neo с начальной (максимальной) стоимостью контракта в 1,6 миллиарда долларов. Соответствующий тендер "Аэрофлот" собирается объявить 11 октября.

Лайнеров A321neo нужно восемь, стартовая стоимость контракта оценивается в 936,5 миллиона долларов. Однако этот тендер планировалось объявить еще в конце сентября.

Airbus A320neo — семейство улучшенных версий узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолётов семейства Airbus A320, производимых Airbus.