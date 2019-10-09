ТБИЛИСИ, 9 окт /ПРАЙМ/. Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета на осуществление прямых авиарейсов из России, а сокращение российского туристического потока в сентябре составило 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

"С января по июнь наша страна получила доход от туризма в размере 1,5 миллиарда долларов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, денежные показатели отдельно взятого второго квартала превышали аналогичный период за прошлый год на 8,4%. Основываясь на этой динамике мы ожидали получить беспрецедентно высокие цифры в третьем квартале. В июле наша страна потеряла в туристической индустрии 57 миллионов долларов, а в августе – 56 миллионов долларов", — заявила Квривишвили.

По ее словам, в сентябре отмечается небольшой рост турпотока, но это не оправдывает ожидания руководства страны, так как в Грузии привыкли "видеть рост турпотока двухзначными цифрами".

"В сентябре у нас отмечается примерно на 20% сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию", — добавила она.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.