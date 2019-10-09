ТБИЛИСИ, 9 окт /ПРАЙМ/. Грузинская сторона ждет, что Россия отменит свое решение о запрете прямых авиарейсов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в интервью телекомпании "Имеди".

"Надо отметить нашу толерантность и гостеприимство, которые содействовали тому, что весь этот кризис и довольно провокационный фон мы перебороли так, что не было ни малейшего инцидента, который мог быть использован для последующей провокации. Сегодня реально не существует оснований запрета на полеты, если были какие-либо сомнения по вопросу безопасности, их также не существует, поэтому, мы понимаем позитивные сигналы и у нас есть ожидания, что это решение о запрете будет пересмотрено", — заявила Туранава.

Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.

По словам Турнава, власти Грузии сумели вовремя отреагировать и разработали антикризисный план, который подразумевает оказание помощи в сфере финансов, маркетинга и логистики.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.