МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил о планах по реконструкции Калининградского морского канала, что поможет нарастить экспортные возможности региона.

В сентябре и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Калининградской области Андрей Иванов заявил, что ГК "Содружество" (крупнейший трейдер региона) администрирует 90% всего экспорта зерна из Калининградской области, но его доля в объеме экспорта из других регионов небольшая, и аграриям области необходимо использовать возможности самостоятельного экспорта.

РБК ранее написал со ссылкой на региональное объединение участников рынка "Калининградский зерновой клуб", что в Калининградской области аграрии не могут продать на экспорт рекордный урожай зерна, так как крупнейший трейдер региона (ГК "Содружество") не закупает у них пшеницу, ссылаясь на ужесточение требований Россельхознадзора к продукции на экспорт. В результате зерно лежит под открытым небом, что может привести к потере его качества, отмечалось в публикации.

Глава региона подтвердил РИА Новости на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, что были ситуативные проблемы с вывозом зерна, были небольшие превышения по фузариозу. При этом Алиханов обратил внимание на то, что у стран, которые принимают зерно, разные требования. Совместно с Россельхознадзором ситуацию удалось урегулировать за счет диверсификации экспортных рынков.

По словам губернатора, на сегодняшний день проблем с вывозом зерна нет, однако расширение экспортного потенциала требует наращивания технологических мощностей для хранения. По его словам, в регионе сейчас вводится в эксплуатацию один из крупнейших элеваторов, строительство еще одного комплекса подходит к концу. Они будут ориентированы как на порт Калининград, так и на прибалтийские порты, отметил губернатор. Эта новая инфраструктура позволит региону расширить экспортные возможности, при этом есть еще пространство для наращивания таких возможностей.

"Сегодня с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьер-министром РФ – ред.) мы разговаривали об этом. Просили его посетить нас в ближайшее время и обсудить вопрос реконструкции Калининградского морского канала, чтобы дать возможность заходить самым крупным типам судов в наш порт… это существенно увеличит наши экспортные возможности по зерну. Мы очень надеемся, что он нас поддержит. Потому что есть компании… которые тоже готовы финансово участвовать в этом проекте", — сказал Алиханов.

Агропромышленная выставка "Золотая осень-2019" проходит с 9 по 12 октября на территории ВДНХ в Москве в рамках Недели агропромышленного комплекса.