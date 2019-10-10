БАРНАУЛ, 10 окт /ПРАЙМ/. Почти 150 пассажиров не смогли вылететь в четверг утром из аэропорта Барнаула в Москву по техническим причинам, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

"По техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул — Москва", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, при приземлении предыдущего рейса Москва-Барнаул возникла технеисправность судна, поэтому самолет осматривается авиатехниками.

"Планировавшийся на нем вылет задержан по данным авиакомпании до 15.00 (19.00 мск) в связи с ожиданием резервного судна", — уточнили в ведомстве.

Пассажиры уведомлены о задержке, Барнаульская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.