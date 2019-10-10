ЛОНДОН, 10 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Компания Dyson, созданная британским изобретателем Джеймсом Дайсоном, отказалась от производства электрокаров на заводе в Сингапуре и Британии из-за коммерческой нерентабельности проекта, сообщила компания в четверг.

По словам изобретателя, сам проект и спроектированный автомобиль "фантастический" и отвечает высоким требованиям, однако проект на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов "коммерчески нежизнеспособен".

С закрытием проекта компания планирует также закрыть ранее открытие заводы в Сингапуре и Великобритании, на которых предполагалось начать производство нового автомобиля.

Джеймс Дайсон объявил о планах создания электромобиля в 2017 году. Первоначально объем инвестиций в новый проект оценивался в размере около двух миллиардов фунтов стерлингов. Изобретатель тогда заявил, что компания около двух лет секретно вела работу над аккумулятором, на основе которого будет построен электромобиль. Также в новом проекте планировалось применить другие технические изобретения компании, которые уже используются в продукции Dyson.

Dyson — британский производитель бытовых электроприборов. Компания основана в 1992 году изобретателем Джеймсом Дайсоном. Штаб-квартира расположена в Малмсбери на юге Англии. Продукция компании продается в 75 странах, 90% устройств Dyson — за пределами Великобритании.