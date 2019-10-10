САРАТОВ, 10 окт /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Проектирование и строительство нового моста через Волгу между Саратовом и городом-спутником Энгельсом потребуют около девяти лет, сообщила в четверг представитель компании-разработчика концепции будущего моста — ГК "Гео-проект" Ирина Кузнецова.

"Предполагается строительство дороги первой категории, четырехполосное движение транспорта с центральной разделительной полосой. Предположительные сроки строительства с начала строительства — семь лет. Проектирование займет в среднем два года", — сказала она журналистам в рамках Саратовского экономического форума.

По ее словам, в рамках проектирования будут производиться также археологические изыскания, поскольку мост планируется построить в районе памятника культурного наследия "Увек".

По ее словам, стоимость строительства моста оценивается примерно в 78 миллиардов рублей. "Сейчас прорабатывается вопрос финансирования данного объекта, возможно, и в рамках государственно-частного партнерства, и есть варианты федерального софинансирования (с областным) … Намечено рассмотрение данной концепции в Росавтодоре, где будет принято решение о дальнейшем финансировании", — отметила Кузнецова.

Ранее председатель правления Национального центра развития ГЧП, председатель совета директоров ООО "Автодор-Инвест" Павел Селезнев в рамках форума в Саратове в четверг заявил, что масштабное строительство нового моста через Волгу протяженностью около 8 километров планируется в рамках государственно-частного партнерства.

Губернатор Валерий Радаев, 25 сентября выступая в Совете Федерации на "часе субъекта РФ", попросил сенаторов поддержать включение строительства нового моста через Волгу стоимостью свыше 70 миллиардов рублей в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Глава региона отмечал, что нынешний мост, которому более полувека, устарел морально и физически, а современное сооружение позволит снять транспортную напряженность агломераций Саратов-Энгельс для максимального использования потенциала международного транспортного коридора "Север — Юг".