МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

В пятницу был опубликован доклад по итогам работы группы JATR, которая под председательством экс-главы американского национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта рассматривала сертификацию системы управления полетом на лайнере 737 MAX. В группу также входили 28 сотрудников FAA, 2 сотрудника НАСА и 9 представителей органов гражданской авиации из Австралии, Бразилии, Канады, Китая, ЕС, Индонезии, Японии, Сингапура и ОАЭ.

Как отмечают авторы доклада, положения о ключевых аспектах конструкции самолета "не были должным образом рассмотрены, обновлены или подтверждены", а "потенциальные эффекты рабочей нагрузки экипажа в результате изменений в системе (коррекции маневрирования – ред.) MCAS не были определены".

Эксперты также отметили, что важная информация о системе коррекции маневрирования MCAS была представлена FAA не в полном объеме.

"Хотя некоторые сотрудники FAA могли быть кратко проинформированы о MCAS, ключевые аспекты MCAS, такие как описание предполагаемых функций, ее интерфейсы и конструкция не попали в непосредственное поле зрения FAA", — говорится в докладе.

Кроме того, по мнению авторов доклада, FAA предоставило чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации. В результате ограниченная осведомленность о MCAS "в сочетании с ограниченным участием привела к неспособности FAA провести независимую оценку соответствия предлагаемых Boeing мер по сертификации, связанных с MCAS".

В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.