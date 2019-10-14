МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Повышенные летние тарифы с 14 октября перестают действовать на платных участках трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва – Санкт-Петербург", говорится в сообщении ГК "Автодор".

В 2019 году сезонные тарифы вводились с 15 апреля по 13 октября.

"С 14 октября 2019 года (сразу с наступлением суток в 00 часов 00 минут) на платных участках трасс М-11 "Москва – Санкт-Петербург", М-4 "Дон", М-3 "Украина" перестанут действовать повышенные сезонные тарифы. С этого момента стоимость проезда будет такой, как до 15 апреля текущего года", — говорится в сообщении.

Например, плата за проезд по участку 21-62 километр трассы М-4 "Дон" для легкового автомобиля в дневное время летом составляла 90 рублей, а с 14 октября – 70 рублей.

Введение сезонных тарифов связано с увеличением интенсивности движения в летние месяцы. Повышенные тарифы позволяют оптимизировать трафик, распределив его между дневными и ночными часами и перенаправив часть транспортного потока по альтернативным бесплатным маршрутам, поясняет "Автодор".