ХАБАРОВСК, 14 окт /ПРАЙМ/. Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского международного аэропорта принял в понедельник первый рейс, передает корреспондент РИА Новости.

Первым стал рейс 305 авиакомпании Nordwind Москва — Хабаровск, который прибыл в 12.30 (5.30 мск). На его борту, по словам представителя аэропорта, прибыли 163 пассажира, они пройдут обслуживание и получат багаж в новом терминале.

"С понедельника начался поэтапный перевод рейсов на обслуживание в новый терминал. Ежедневно здесь будут принимать часть рейсов, которые прибывают или отправляются из Хабаровска. Полностью перевести обслуживание рейсов в новый терминал планируется до конца октября",- сказал представитель аэропорта.

В понедельник новый терминал также примет рейс Улан-Удэ — Хабаровск авиакомпании "Ираэро", и отправит пассажиров в Москву (Nordwind) и в Улан-Удэ ("Ираэро").

Новый терминал пропускной способностью до 3 миллионов пассажиров открыл 4 сентября президент Владимир Путин. Сейчас весь аэропорт Хабаровска ежегодно обслуживает немногим более 2 миллионов пассажиров.

Площадь нового внутреннего терминала — более 27 тысяч квадратных метров. Проект был реализован в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск" при участии японских инвесторов Sojitz, JATCO, и JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 миллиард рублей – собственные средства инвесторов.

На втором этапе планируется строительство международного терминала площадью в 20 тысяч квадратных метров и пропускной способностью в 1 миллион пассажиров в год. Стоимость проекта оценивается в 3-3,5 миллиарда рублей, строительство планируется начать в 2020 году. Также в аэропорту ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы и перронов, ее финансирование ведется за счет средств федеральной целевой программы.