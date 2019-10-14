С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги может получить в 2020 году на развитие из федерального бюджета около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

"Несмотря на существующие сложности, у нас есть четкое понимание, как развивать предприятие, какие меры нужно предпринимать. Все федеральные руководители, от которых зависит принятие решений, нашу концепцию поддержали", — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании администрации региона.

По его словам, в настоящее время по согласованию с Минтрансом в проект федерального бюджета на 2020 год на развитие псковского аэропорта заложено около 200 миллионов рублей.

Отмечается, что в следующем году рейсы из Пскова в Москву станут ежедневными, два раза в неделю самолеты будут отправляться из Пскова в Калининград, Сочи, Анапу и Симферополь.