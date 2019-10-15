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ПЯТИГОРСК, 15 окт /ПРАЙМ/. Бюст Михаила Лермонтова открыли в аэропорту Минеральных Вод, названном в честь поэта и писателя, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В аэропорту в Минеральных Водах состоялось открытие постамента Михаила Лермонтова. В рамках проекта "Аллея российской славы" устанавливаются бюсты и скульптуры граждан, прославивших Россию. При этом отмечается высокий художественный уровень и качество, с которыми выполняются изделия", — говорится в сообщении.

Автор скульптуры — заслуженный художник России Александр Аполлонов. В дар генеральному директору ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" Роману Чуеву были переданы миниатюры бюстов Лермонтова и Косты Хетагурова, добавлено в сообщении.

После церемонии открытия постамента в аэропорту встретили "двухмиллионого" пассажира, добавляет пресс-служба. "В этом году аэропорт обслужил "двухмиллионного" пассажира на 10 дней раньше предыдущего года. Отмечаем рост пассажиропотока — порядка 5%", — отмечено в сообщении.

Во вторник, 15 октября, в России отмечают 205-летие со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова. На Кавказских Минеральных Водах с его именем ассоциируется множество мест и достопримечательностей. Аэропорт в Минеральных Водах был назван в честь Михаила Лермонтова по итогам конкурса "Великие имена России".