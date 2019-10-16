ТАШКЕНТ, 16 окт /ПРАЙМ/. Самолёт А-330 "Аэрофлота", летевший в Москву, в среду утром вынужденно сел в Ташкенте из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана.

"Борт "Аэрофлота", выполнявший рейс Дели-Москва, в 7.19 (5.19 мск) совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", — сказал представитель аэропорта.

По его словам, борт встретила медицинская бригада, в настоящий момент решается вопрос о госпитализации пассажира.

"Самолёт продолжит полет в Москву по готовности", — добавил собеседник агентства.