МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 14 февраля 2020 года, сообщает телеканал CBC.

Ранее сообщалось, что Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года. Всего у компании 24 таких самолета.

Канада в марте вслед за рядом других стран временно запретила полеты Boeing 737 MAX над территорией страны после крушения самолета этой модели в Эфиопии.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян.