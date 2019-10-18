ВАШИНГТОН, 18 окт /ПРАЙМ/. Пилот компании Boeing, тестировавший новую модель 737 MAX, еще в 2016 году указывал на проблемы системы, предположительно виновной в катастрофах двух самолетов в 2018-2019 годах, свидетельствуют документы, которые обнародовала газета New York Times.

Пилот Марк Форкнер заявлял коллегам, что система коррекции маневрирования MCAS вызывала проблемы при тестировании на аудиосимуляторе.

"Она выходит из-под контроля на симуляторе. Конечно, я плохо летаю, но это было просто чудовищно", — говорится в сообщениях, которые Форкнер посылал коллегам.

Ранее в октябре группа международных экспертов JATR заявила по итогам собственного расследования, что важная информация о системе коррекции маневрирования MCAS была представлена регуляторам не в полном объеме.

Акции авиакорпорации Boeing падают в пятницу на новостях о том, что компания утаивала информацию о проблемных самолетах 737 MAX от регулятора, свидетельствуют данные торгов. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании пока что снижаются на 4,25% до 353.40 доллара за акцию.

Управление по гражданской авиации США (FAA) заявило в пятницу, что в его распоряжении оказались сообщения, которыми обменивались сотрудники Boeing еще в 2016 году. Из сообщений, предположительно, следует, что сотрудники Boeing дезинформировали регулятора о работе одной из ключевых систем безопасности на моделях MAX.

Эти сообщения, которые внушают "обеспокоенность", переданы министерству транспорта и в конгресс, уточняет регулятор.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты системы MCAS, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.