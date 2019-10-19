МОСКВА, 19 окт /ПРАЙМ/. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ), производящая, в том числе электрички, заинтересована в развитии пригородного сообщения в Сербии, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Ряд проектов по строительству и реконструкции железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит, реализуют РЖД. Железнодорожный холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра.

"Заинтересованность в расширении столичного пригородного сообщения в Сербии проявляет российская компания "Трансмашхолдинг", — сказал Приходько журналистам в преддверии визита российского премьера в Сербию.

Пресс-служба кабмина сообщила ранее, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Сербию в конце октября.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.