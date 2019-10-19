БЕЛГРАД, 19 окт /ПРАЙМ/. Компания РЖД договорилась с Сербией по реализации ряда железнодорожных проектов в стране, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

В частности, речь идет о совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград-Бар (граница с Черногорией).

Договоренности достигались в присутствии премьер министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича с участием главы РЖД Олега Белозерова и заместителя председателя правительства Сербии, министра строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайловича.

Также "РЖД Интернешнл" было заключено дополнительное соглашение к контракту с компанией "Инфраструктура железных дорог Сербии".

Как уточняется в материалах к визиту Дмитрия Медведева в Сербию, речь идет о втором этапе реконструкции и строительства двухпутной железной дороги на участке Стара Пазова-Нови Сад, с предполагаемой скоростью движения 200 км/ч, создании проекта реконструкции и модернизации Валево-Врбница-граница с Черногорией. "Кроме того, "РЖД-Интернешнл" выполнит проектирование и строительство единого диспетчерского центра по управлению движением поездов в республике Сербии. По экспертной оценке, создание такого центра займет около трех лет",- говорится в материалах.

РЖД уже реализуют контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра. Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в интервью РИА Новости в июне 2019 года сообщал, что новые проекты РЖД в Сербии будут профинансированы на 70% за счёт экспортного кредита РФ и на 30% средствами этой страны.