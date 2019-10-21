НОВОСИБИРСК, 21 окт — ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил бывшего замначальника Западно-Сибирской железной дороги к штрафу в 2 миллиона рублей за покушение на дачу взятки дорогим ружьем, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД"… Суд приговорил виновного к штрафу в размере 2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, являясь заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги, мужчина фактически управлял ООО "Гарант", которое сдавало в аренду принадлежащие ему железнодорожные пути необщего пользования, а также сдавало в субаренду земельные участки, прилегающих к ним и принадлежащие ОАО "РЖД".

Прокуратура сообщает, что в июне 2018 года, действуя в интересах ООО "Гарант", подсудимый для заключения с РЖД договора субаренды самовольно занятого ООО "Гарант" земельного участка на станции Мереть, решил через исполнительного директора компании предложить другому заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги взятку в виде охотничьего ружья марки "Блейзер", стоимостью не менее 470 тысяч рублей.

Как пояснили в надзорном ведомстве, исполнительный директор ООО "Гарант" предложил замначальника Западно-Сибирской железной дороги взятку, однако тот от нее отказался.