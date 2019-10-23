ВАШИНГТОН, 22 окт /ПРАЙМ/. Корпорация Boeing объявила во вторник о новых кадровых перестановках, в частности, о смене главы подразделения Boeing Commercial Airplanes Кевина Макаллистера, его место займет Стэн Дил, следует из сообщения компании.

"Компания Boeing сегодня назвала Стэна Дила преемником Кевина Макаллистера на посту президента и гендиректора Boeing Commercial Airplanes, а Теда Колберта — президентом и гендиректором компании Boeing Global Services, решение считается вступившим в силу немедленно", — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте.

Подразделение Boeing Commercial Airplanes занимается над созданием техники для гражданской эксплуатации. Boeing Global Services предоставляет заказчикам решения в области технического обслуживания и усовершенствования эксплуатируемых ими воздушных судов.

Ранее стало известно, что глава корпорации Boeing Деннис Мюленберг освобожден от должности председателя совета директоров в свете двух крушений самолетов.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился аналогичный самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.