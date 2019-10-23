МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) интересуется участием в конкурсах на поставку метрополитену Каира 250 вагонов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.

"Трансмашхолдинг" в последние годы стал активно продвигаться на африканском рынке. Компания совместно с венгерскими партнерами заключила контракт на поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов в Египет, купила завод в ЮАР и оценивает потенциальный объем заказов в Африке для себя в миллиарды долларов.

"Мы производим технику и вагоны метро в частности на уровне лучших мировых аналогов, а зачастую, даже опережаем по некоторым параметрам, поэтому можем выполнить любой заказ. Будем поставлять те вагоны, которые будут соответствовать требованиям каирского метрополитена. Там есть несколько линий и несколько конкурсов. Речь идет о 250 вагонах, которые нужно произвести и поставить на третью линию", — рассказал Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.

ТМХ, Афрэксимбанк и РЭЦ летом 2019 года в ходе экономического форума "Россия-Африка" в Москве подписали меморандум о взаимопонимании. "Трансмашхолдинг" сообщал, что стороны намерены проводить взаимные консультации по экспортным и инвестиционным проектам в железнодорожной сфере за рубежом, включая строительство и оснащение шестой линии метрополитена Каира. Другие детали не указывались.

Липа также рассказал, как компания приходит на африканские конкурсы. "Нам дают техническое задание. Мы, соответственно, под это техническое задание пишем свое предложение. Дизайн можно сделать любой. Вопрос технического задания — это скорость, габариты, количество мест для пассажиров, стоячих, сидячих и так далее. Мы можем выполнить любой заказ", — отметил он.