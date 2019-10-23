МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в рамках саммита Россия-Африка планирует подписать допсоглашение в части финансирования поставок 1,3 тысячи вагонов Египту, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Липа.

Он напомнил, что одним из флагманских проектов в Египте является поставка 1,3 тысячи пассажирских вагонов. Этот проект состоит из коммерческого пакета и финансового, пояснил Липа. Коммерческий был подписан еще в сентябре 2018 года и анонсирован, как подписанный, но не вступил в силу, потому что не подписан финансовый.

"Финансовый пакет не вступил в силу. То есть, он не начал действовать, поскольку юридически не закреплены условия финансирования. На саммите планируется подписать некое допсоглашение, которое уточняет коммерческую часть наших договоренностей в привязке к условиям финансирования. Оно ничего радикально не меняет, просто идет ряд уточнений", — рассказал Липа в преддверии форума Россия-Африка, который открывается в среду.

Он добавил, что финансированием занимается Венгерский банк экспортного развития (Эксимбанк). "Он должен подписать соответствующее соглашение с железными дорогами Египта, и соглашение должно быть обеспечено суверенной гарантией страны — Египта. Соответственно, весь набор решений, которые связаны с подписанием этого соглашения, должно быть до конца этого года", — рассказал глава ТМХ.

Липа уточнил, что на саммите в Сочи документы подписывает ТМХ с Египетскими железными дорогами. "А банки будут подписывать, по всей видимости, в Египте. Это будет, я думаю, где-нибудь в конце ноября-начале декабря", — пояснил он.

Российско-венгерский консорциум "ТМХ Венгрия" в сентябре 2018 года подписал с железными дорогами Египта контракт на поставку этой африканской стране 1,3 тысячи пассажирских вагонов на сумму более 1 миллиарда евро. Первые поставки продукции в рамках контракта ожидаются весной 2020 года.

Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.