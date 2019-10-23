МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Египет интересуется покупкой 100 спальных вагонов повышенной комфортности типа СВ, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор российской группы "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа.

"Потенциально они (Египет — ред.) хотят закупить еще 100 спальных вагонов повышенной комфортности, что-то на уровне СВ", — рассказал Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.

"Трансмашхолдинг" в последние годы стал активно продвигаться на африканском рынке. Компания совместно с венгерскими партнерами заключила контракт на поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов в Египет, купила тепловозостроительный завод в ЮАР и оценивает потенциальный объем заказов в Африке для себя в миллиарды долларов.

Липа напомнил, что уже заключенный контракт Египта предусматривает поставку сидячих вагонов трех разных классов, кондиционированные, некондиционированные, вагоны-рестораны, и другие. "Это техника, специально созданная по техническому заданию Египетских железных дорог", — добавил он.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.