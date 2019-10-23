ВОРОНЕЖ, 23 окт /ПРАЙМ/. Сильный туман в аэропорту Воронежа стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов, сообщил в среду РИА Новости представитель воздушной гавани.

Туман в аэропорту наблюдается с позднего вечера вторника. По данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс из московского Шереметьево в Воронеж, из Воронежа — в Шереметьево и Внуково. Задержаны рейсы из Стамбула в Воронеж и обратно, из Воронежа в Шереметьево и Санкт-Петербург.

"Вертикальная видимость в аэропорту сейчас — до 60 метров, по полосе — от 500 до 1600 метров. Улучшение погодных условий ожидается к 11.00 часам", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж из-за тумана был вынужден сесть в Липецке.

Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Воронежа позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing 737 и Airbus А319. Аэропорт в настоящее время работает с 31 авиакомпанией и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Норильск, Стамбул, Минск, Ереван, Бишкек и Ташкент.