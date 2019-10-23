КРАСНОДАР, 23 окт /ПРАЙМ/. В аэропорту Краснодара прокомментировали скандал с обвинениями в захвате земель совхоза, заявив, что выкуп участков идет по закону, часть собственников согласилась с предложениями.

В среду ряд местных СМИ сообщили о конфликте между пайщиками бывшего Пашковского совхоза и краснодарским аэропортом. Из-за расширения аэропорта 340 гектаров в черте Краснодара рядом с воздушной гаванью могут быть изъяты у собственников. Как передают СМИ, пайщикам для выкупа предложена цена в 370 тысяч рублей за гектар, но те утверждают, что земля в этом месте стоит не менее 4 миллионов рублей за гектар. Собственники земли утверждают, что аэропорт "Краснодар", принадлежащий бизнесмену Олегу Дерипаске, прислал им письмо об изъятии земли для государственных нужд, люди планируют обращаться в суд.

В пресс-службе международного аэропорта Краснодар пояснили, что планы создания мультимодального транспортного хаба, объединяющего авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт – это совместный проект федеральных, региональных, городских властей, а также частных инвесторов.

"Для реализации строительства аэропорта федерального значения правительством Российской Федерации определена необходимая территория. Действия по осуществлению выкупа данной территории осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством. Все собственники ознакомлены с условиями выкупа земельных участков, часть из них согласилась с предложением и получила выкупную цену", — говорится в сообщении воздушной гавани.

Уточняется, что дела собственников земли, которые не согласились с ценой выкупа, рассматриваются в суде.

Аэропортами Краснодарского края управляет компания "Базэл Аэро".