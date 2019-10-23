ЕРЕВАН, 23 окт /ПРАЙМ/. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% дочка РЖД) согласилась повысить зарплату бастующим сотрудникам на 10%, заявил в среду министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян.

Ранее пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян сообщил, что работники Гюмрийского депо объявили забастовку, требуя повышения зарплаты на 30%. Он заявил, что компания работает над разрешением ситуации и считает невыход на работу незаконным.

"Наши партнеры из ЮКЖД выразили готовность повысить зарплаты на 10%, сейчас мы должны обсудить вопрос с сотрудниками, чтобы понять, как можно решить проблему", — сказал Папикян в ходе правительственного часа в парламенте.

По его словам, вопрос должен быть решен по обоюдному согласию сторон. "Конечно, это проблема между ЮКЖД и сотрудниками, но мы не можем спокойно наблюдать и содействуем решению проблемы. Вчера поздно вечером с машинистами на месте встречался мой заместитель. Завтра я жду в Ереване делегацию бастующих для обсуждения вопроса", — отметил министр.

Говоря о задачах ЮКЖД, Папикян отметил, что 6 ноября отправится в Москву, где встретится с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. "Мы обсудим ряд направлений, вопросы, связанные с осуществлением части инвестиций на ближайшие четыре-пять лет", — отметил министр.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в 2008 году на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.