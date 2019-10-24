МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Тренажеров, которые позволяют летчикам отрабатывать технику высшего пилотажа, в России нет, сообщил РИА Новости президент Федерации самолетного спорта Москвы, основатель пилотажной группы "Первый полет" Роман Овчинников.

"Курсант летает вместе с инструктором на самолете с двойным управлением. Инструктор показывает технику выполнения фигур высшего пилотажа на практике. Тренажеров, которые позволяют отрабатывать именно технику высшего пилотажа, нет, но думаю, что они появятся", — сказал он.

В то же время Овчинников отметил, что для тренировок есть авиасимуляторы и компьютерные симуляторы полетов.

"Я пробовал летать на авиасимуляторе в "воображаемом" Як-52. Также есть симуляторы на компьютере: садишься за компьютер и чувствуешь себя пилотом. На реальность очень похоже, особенно если приобрести специальные педали, штурвал и кресло", — сказал Овчинников.

По его словам, такая тренировка позволяет сократить время и стоимость обучения. "Поэтому тренажеры именно под высший пилотаж очень нужны", — добавил Овчинников.

"Первый полет" — единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В настоящее время группа выполняет полёты в составе шести желто-красных самолётов. Пилотажная группа выступает как в России, так и за рубежом.