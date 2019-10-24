БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт — ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Кубы Cubana de Aviacion отменяет рейсы в Мексику, Венесуэлу и ряд стран Карибского бассейна из-за санкций США, говорится в сообщении компании.

США в пятницу ужесточили экспорт и реэкспорт ряда продукции на Кубу, меры коснулись лизинга самолетов и кораблей, телекоммуникационного оборудования и пожертвований. Также все выданные ранее лицензии на лизинг самолетов и судов государственным кубинским перевозчикам будут отозваны в недельный срок, а новые обращения будут отклоняться.

"Восемнадцатого октября правительство США объявило о новых экономических мерах против Кубы, которые затрагивают сектор гражданской авиации Кубы, в частности компанию Cubana de Aviacion… Cubana de Aviacion была уведомлена лизинговыми компаниями третьих стран о расторжении уже подписанных договоров аренды, что привело к отмене (ряда) международных рейсов", — отмечает компания.

Речь идёт о таких крупных городах, как Санто-Доминго (Доминиканская Республика), Мехико, Канкун (Мексика), Каракас, Порт-о-Пренс (Гаити), Фор-де-Франс (Мартиника) и Пуэнт-а-Питр (Гваделупа).

Эти ограничения отразятся и на национальных перевозках, компания перенастроит маршруты.

Клиенты, чьи рейсы были отменены, получат возмещение в полном объеме.