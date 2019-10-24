Cubana de Aviacion отменяет рейсы в Мексику и страны Карибского бассейна из-за санкций США
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт — ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Кубы Cubana de Aviacion отменяет рейсы в Мексику, Венесуэлу и ряд стран Карибского бассейна из-за санкций США, говорится в сообщении компании.
США в пятницу ужесточили экспорт и реэкспорт ряда продукции на Кубу, меры коснулись лизинга самолетов и кораблей, телекоммуникационного оборудования и пожертвований. Также все выданные ранее лицензии на лизинг самолетов и судов государственным кубинским перевозчикам будут отозваны в недельный срок, а новые обращения будут отклоняться.
"Восемнадцатого октября правительство США объявило о новых экономических мерах против Кубы, которые затрагивают сектор гражданской авиации Кубы, в частности компанию Cubana de Aviacion… Cubana de Aviacion была уведомлена лизинговыми компаниями третьих стран о расторжении уже подписанных договоров аренды, что привело к отмене (ряда) международных рейсов", — отмечает компания.
Речь идёт о таких крупных городах, как Санто-Доминго (Доминиканская Республика), Мехико, Канкун (Мексика), Каракас, Порт-о-Пренс (Гаити), Фор-де-Франс (Мартиника) и Пуэнт-а-Питр (Гваделупа).
Эти ограничения отразятся и на национальных перевозках, компания перенастроит маршруты.
Клиенты, чьи рейсы были отменены, получат возмещение в полном объеме.
https://1prime.ru/transport/20191024/830448510.html