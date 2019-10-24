ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. Итальянская финансовая группа Intesa Sanpaolo намерена финансировать проекты российского "Автодора", заявил РИА Новости глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

В четверг Intesa Sanpaolo и "Автодор" подписали меморандум о взаимопонимании на площадке Евразийского экономического форума в Вероне.

"Это рамочное соглашение, впервые мы с этой компанией имеем дело. Мы познакомились на Петербургском форуме, у нас были предварительные встречи. Сейчас речь идет о том, что они ищут итальянские компании. Мы будем рады финансировать их проекты", — сказал Фаллико.

Фаллико напомнил, что у "Автодора" есть, например, соглашение с государственной компанией ANAS, они занимаются строительством дорог. "Мы сообщили, что мы готовы финансировать проекты "Автодора" не только с итальянскими компаниями, но и с другими. Для нас инфраструктура столь же важна, как и энергетика. Пока деталей у нас нет", — заключил он.

Ранее в интервью РИА Новости Фаллико говорил, что "Банк Интеза" готов участвовать в строительстве дорог в России и начал работать с "Автодором" по этому направлению.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") занимается развитием и эксплуатацией платных автомагистралей, скоростных автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры за счет применения механизмов государственно-частного партнерства.