СОЧИ, 24 окт /ПРАЙМ/. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.

"Все идёт нормально. В ближайшее время все будет хорошо", — сказал он журналистам по итогам форума "Россия-Африка".

Отвечая на вопрос, запланированы ли новые комиссии по проверке безопасности аэропортов, он сказал: "Люди работают".

Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. За последнее время египетские аэропорты, в том числе, в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.