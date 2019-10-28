МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября повышает цены на билеты из-за рубежа на пять евро, сообщили ранее журналистам в пресс-службе компании.

Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" после этого заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро. Минтранс РФ и Генпрокуратура сообщили, что проведут проверки по этой ситуации.

"Мы хотим, чтобы летать могли все – часто и дешево. Поэтому все тарифы "Победы" прозрачные и гибкие, чтобы только вы выбирали, за что платить. Поэтому в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах "Победы" можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту", — сказали ранее в пресс-службе.

"Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн. Но это убивает философию "голого тарифа", когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента", — отмечали в "Победе".

В компании ранее сообщали, что в 2018 году из-за аномального роста цен на авиатопливо расходы "Победы" выросли более чем на 30%. Чтобы не увеличивать цены авиабилетов, компания нашла решение в сокращении расходов на аэропортовое обслуживание и предложила клиентам регистрироваться самостоятельно онлайн. Более 90% клиентов " Победы " проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту.

Авиакомпания в октябре направила повторное обращение в Минтранс РФ с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. До этого лоукостер уже обращался в ведомство с аналогичным предложением. Тогда Минтранс не поддержал это предложение.