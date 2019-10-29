МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Информация о сборке Great Wall Hover 5 на заводе Haval в Тульской области не соответствует действительности, компания объявила о старте производства Haval H9, сообщили РИА Новости в ООО "Хавейл Мотор Рус".

СМИ ранее сообщили, что на заводе Haval в Тульской области будут производить внедорожник Great Wall Hover H5.

"Мы не подтверждаем информацию о сборке модели Great Wall Hover 5 на заводе Haval в Туле", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что с июня этого года на заводе собирается кроссовер Haval F7, недавно стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x.

"Вчера мы объявили о старте производства Haval H9. О планах на следующий год мы сообщим в будущих релизах", — отметила она.