МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Автомобильные концерны Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot, входящий в PSA Group (Peugeot-Citroen), ведут переговоры о слиянии компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Fiat и Peugeot из PSA Group ведут переговоры о возможном слиянии", — говорится в сообщении. Отмечается, что новая компания оценивается в 50 миллиардов долларов.

Согласно сообщению, главный исполнительный директор Peugeot Карлос Таварес может возглавить объединенный автоконцерн.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.