ВАШИНГТОН, 30 окт /ПРАЙМ/. Котировки автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) взлетели по итогам торгов во вторник на 7,56%, до 14,23 доллара за акцию, следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.

Ранее Wall Street Journal написала, что Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group (Peugeot-Citroen) ведут переговоры о слиянии, возглавить объединенный автоконцерн может главный исполнительный директор Peugeot Карлос Таварес.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.