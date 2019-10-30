МАГАДАН, 30 окт /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. "Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Компания "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Принципиально если говорить о позиции правительства, то совершенно откровенно скажу: конечно, мы заинтересованы, чтобы работу давали прежде всего местным жителям, кроме того, чтобы вы помогали тем людям, которые работают в рамках ваших проектов. Все-таки жить и работать здесь, извиняюсь, болтание между регионами за счет государства – с какой кстати? Вот поддерживать вахтовый метод у нас идеи не было. Поэтому надо посмотреть, я не знаю, как сейчас разделить потоки. Но принципиально, я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи", — сказал Трутнев.