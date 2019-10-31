МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Возобновление чартерного авиасообщения между РФ и Египтом, прерванное в ноябре 2015 года, вряд ли может произойти в 2019 году, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Авиасообщение России с Египтом было приостановлено после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Египетские аэропорты, в том числе, в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.

"Несмотря на то, что и российская туриндустрия, и отечественные перевозчики, и отельеры Египта готовы возобновить сотрудничество в самые сжатые сроки, буквально за пару недель, прогнозировать начало полетов чартерных перевозчиков в Хургаду пока не приходится. Решение о возобновлении полетов в курортные города пока не принято. Недавняя встреча президентов двух стран в Сочи, судя по всему, не привела к согласованию всех вопросов", — сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"… Есть риск не успеть принять и реализовать решение о возобновлении полетов в 2019 году. Остается только надеяться, что стороны продолжат работу и смогут согласовать возобновление авиасообщения в первом квартале 2020 года", — добавил он.

Пантелеев добавил, что аэропорт Хургады в целом удовлетворяет требованиям российской стороны с точки зрения авиационной безопасности. "Ранее именно этот вопрос был камнем преткновения в беседах российской и египетской сторон", — отметил он.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров сообщил РИА Новости, что сомневается в том, что чартеры возобновят в текущем году. "Наверное, мы должны сначала услышать, что съездила наша комиссия, проверила аэропорт и мы уверены, что аэропорт безопасен", — сказал Гусаров.

Он отметил, что туриндустрия может быть не готова к открытию авиасообщения прямо сейчас, так как сезон заканчивается, к тому же туристическим компаниям нужно продавать не билеты, а путевки, нужно успеть набрать чартеры и так далее.

"Все равно раньше весны в лучшем случае наши туристы туда не полетят", — заключил Гусаров.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в конце октября выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.