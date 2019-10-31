ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт /ПРАЙМ/. Российские кинематографисты, прибывшие в среду в Тель-Авив на фестиваль, едва не опоздали на церемонию из-за задержки самолета из Москвы, с которого сняли актрису Лидию Вележеву, сообщила РИА Новости актриса Виктория Толстоганова.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Вележеву сняли с рейса Москва – Тель-Авив. По его данным, актриса во время подготовки к взлету отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положение, после чего у нее произошел конфликт с бортпроводниками. В пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО РИА Новости подтвердили факт происшествия, не уточняя имен.

"Режиссеры, которые приехали со мной, которые переодеваются, скачут и одной ногой попадают в платье, говорят, что с нами такого еще никогда не было… Приехали впритык к открытию, хотя должны были ехать на пляж днем", — сказала Толстоганова.

Толстоганова считает, что инцидента, завершившегося снятием Вележевой с рейса, могло бы не произойти, если бы не нетерпимость других пассажиров.

"Аэропорт — это зона охраняемая. Да, есть какие-то правила, которые нельзя преступить, но до того, как включать эти правила, нужно включить какое-то человеческое понимание… Мне кажется, терпимее нужно было быть не властям, а людям, которые летели. Мне кажется, в этом есть какая-то история неправильная. Обсуждать это не хочется, но настроение испортилось" – сказала актриса.

Она отметила, что раздражение пассажиров и бортпроводников было спровоцировано, в том числе, задержкой рейса из-за неисправности самолета.

"У нас задержка была рейса на три часа из-за неисправности борта, который самый большой, вмещающий 400 человек. 400 человек загружалось, выгружалось, 400 человек ждало в аэропорту. Нам дали другой борт. Летели столько, что могли бы в Мексику прилететь", — сказала она.

Виктория Толстоголова представит на тель-авивском кинофестивале фильм "Гроза" режиссера Григория Константинопольского.

Рейс "Аэрофлота" 502, который должен был прибыть в Тель-Авив в 11.50 (12.50 мск) приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона в 17.30 (18.30 мск). В пресс-службе "Аэрофлота" ранее сообщили РИА Новости, что компания намерена добиваться максимально жесткого наказания для авиадебоширки с рейса из Москвы в Тель-Авив.

В пресс-службе отметили, что во время руления самолета на взлет пассажирка с признаками опьянения стала нарушать правила поведения на борту и общественный порядок, а на предупреждения экипажа не реагировала. Самолет вернулся к месту стоянки, а пассажирку передали полицейским, пояснили в компании. После снятия нарушительницы с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения, уточнили в пресс-службе.

Представитель Театра имени Вахтангова сообщил РИА Новости, что в театре удивлены сообщениями об инциденте в Вележевой. По его словам, у театра не запланированы гастроли в Тель-Авиве. Также он отметил, что в театре знают Вележеву "не только как прекрасную актрису, но и как в высшей степени культурного и воспитанного человека".