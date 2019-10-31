МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Четыре года назад на Синайском полуострове в Египте потерпел крушение российский самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", погибли 224 человека.

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31 октября 2015 года Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх (Египет) – Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове.

На борту самолета находились 224 человека, в том числе 217 пассажиров (58 мужчин, 134 женщины и 25 детей) и семь членов экипажа. Пассажирами самолета были в основном граждане России (212 человек), четыре человека – граждане Украины, один — гражданин Белоруссии.

В самолете летели в основном петербуржцы. В Россию также возвращались жители соседних регионов – Ленинградской области, Великого Новгорода, Пскова, Карелии, несколько человек из других субъектов РФ. Все находившиеся на борту погибли. Катастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.

Самолет Airbus-А321 авиакомпании Metrojet ("Когалымавиа"), в котором находились туристы туроператора Brisco, 31 октября в 06.51 мск вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург и пропал с экранов радаров через 23 минуты. По данным египетского управления гражданской авиации, лайнер следовал на высоте 9,4 километра, затем резко снизился на 1,5 километра, после чего исчез с радаров.

Информация о судьбе самолета не поступала достаточно долго. Лайнер пропал с экранов радаров в районе Кипра, поэтому в течение получаса не могли определить точное место возможного крушения.

Для поисков самолета была поднята по тревоге военная авиация Египта. Содействие службам Египта оказала Армия обороны Израиля, направив свой разведывательный самолет для участия в поисковой операции.

Обломки А321 обнаружили в центре Синайского полуострова в горах между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима близ города Эль-Хасна. Для идентификации самолета на место обнаружения были отправлены экстренные службы Египта, где проводилась масштабная поисково-спасательная операция.

По согласованию с Каиром к ликвидации последствий крушения лайнера была привлечена группировка сил и средств Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — более 1 тысячи человек и 250 единиц техники, из них от МЧС России – более 660 человек и 100 единиц техники. На месте были организованы поисковые работы с применением беспилотных летательных аппаратов и данных космического мониторинга, обследовано более 40 квадратных километров территории.

В день катастрофы были найдены и доставлены в Каир два бортовых аварийных самописца А321 – речевой и параметрический.

В связи с крушением российского самолета в Египте президент России подписал указ об объявлении в стране 1 ноября 2015 года траура. Власти Петербурга продлили траур до 3 ноября, а Ленинградской области – до 4 ноября.

Следственный комитет РФ сначала возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним", затем еще одно — по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Позже они были объединены в одно производство.

По поручению президента правительство России создало комиссию во главе с министром транспорта. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию под руководством исполнительного директора организации.

Каир сразу после катастрофы уведомил все заинтересованные страны о возможности принять участие в расследовании трагедии. Была создана специальная комиссия по расследованию, в нее вошли специалисты из пяти стран: России, Египта, Франции (государства-разработчика самолета), Германии (государства-изготовителя лайнера) и Ирландии (государства регистрации). Главой комиссии по расследованию катастрофы был назначен Айман аль-Мукаддам.

1 ноября 2015 года генеральный прокурор Египта санкционировал участие специалистов РФ в расследовании причин катастрофы.

Группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК России совместно с представителями Египта участвовала в осмотре места авиакатастрофы.

17 ноября 2015 года глава ФСБ РФ Александр Бортников во время совещания в Кремле сообщил, что в результате исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте, были выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. Он квалифицировал случившееся как теракт.

В свою очередь египетские власти призвали не торопиться с выводами. Глава МИД Египта сообщил, что в рамках расследования уголовного дела теракт рассматривается как одна из версий.

В течение 2015 года в Египте, России, Германии и Франции были проведены исследования фрагментов воздушного судна, а также бортового оборудования, имеющего энергонезависимую память.

В марте 2016 года международная комиссия по расследованию катастрофы заявила, что получила официальный доклад от Следственного комитета России и передала его в генпрокуратуру Египта для завершения юридических процедур. Сама комиссия, несмотря на передачу дела, продолжила техническое обследование обломков лайнера.

В середине апреля генеральный прокурор Египта объявил о передаче дела о катастрофе российского самолета в Высшую прокуратуру государственной безопасности страны. Решение главы надзорного ведомства, отмечалось в заявлении, было принято на основании данных доклада СК РФ, "в котором указывается на подозрение о наличии криминального следа".

В июне директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая в сенате США, сообщил, что американская разведка располагает данными о причастности к взрыву на самолете А321 египетской группировки "Ансар Бейт аль-Макдис", присягнувшей на верность запрещенному в России и многих странах террористическому движению "Исламское государство" (ИГ).

По настоянию Следственного комитета России в сентябре 2016 года на территории аэропорта Каира была выполнена "выкладка" фрагментов конструкции воздушного судна и двигателей. К этой работе привлекались специалисты МАК, Франции, Германии, Ирландии, США. Была определена зона начала разрушения самолета в воздухе и установлен факт высокоэнергетического динамического воздействия на его обшивку по направлению "изнутри-наружу" и "взрывной декомпрессии" в полете.

В октябре 2016 года комиссия по расследованию, сформированная генеральной прокуратурой Египта, отправила 12 обломков в научную лабораторию по сплавам для детального исследования.

Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор. До настоящего времени у сторон нет понимания того, что произошло с самолетом, каким образом взрывное устройство попало на борт, кто его пронес. Также нет установленных подозреваемых и их пособников из числа сотрудников аэропорта.

Египетские власти до сих пор не возбудили уголовное дело по статье "терроризм", расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших. Хотя еще в феврале 2016 года президент Египта признал, что причиной катастрофы был теракт.

В 2018 году суд Каира отклонил первый иск родственников россиян, погибших при катастрофе А321. Ответчиками по нему являлись власти Египта. Суд пришел к выводу, что в случае с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате "незаконных действий" третьих лиц.

Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено, но чартерных рейсов на курорты Красного моря по-прежнему нет.

В память о жертвах катастрофы в 2017 году были открыты два мемориала: один на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, другой в Ленинградской области.

Петербургский памятник, находящийся на Центральной аллее кладбища, недалеко от мемориала погибшим подводникам "Курска", представляет собой два сложенных крыла самолета и саркофаг с посвящением. Он возведен на месте захоронения неопознанных останков жертв.

В Ленинградской области мемориал, открытый на Румболовской горе, представляет собой коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие орган. В ветреную погоду они издают гул. В мемориальный комплекс входит "Роща памяти" из краснолистных кленов и елей. Число кленов (128) соответствует количеству погибших семей, а елей (25) – числу погибших детей.

В память о жертвах катастрофы планируется открыть на берегу Матисова канала в Красносельском районе Петербурга в октябре 2020 года Храм святого великомученика Димитрия Солунского, а также социальный центр поддержки людей, потерявших близких.