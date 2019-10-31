МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Минтранс РФ разработал изменения в Федеральные авиационные правила о гибком использовании воздушного пространства, чтобы сократить расход топлива, повысить пропускную способность, а также сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Внедрение элементов гибкого использования воздушного пространства направлено на экономию авиатоплива, уменьшение времени наработки ресурса на воздушное судно, сокращение рабочего времени экипажа и месячных норм налета, уменьшение выбросов CO2 в атмосферу", — уточняется в документе.

Кроме того, данный законопроект направлен на внедрение в России навигации, основанной на характеристиках (PBN), а также на переход на использование при полете воздушными судами гражданской авиации давления, приведенного к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH).

Как поясняется, внедрение PBN повышает пропускную способность и эффективность использования воздушного пространства, а переход на QNH направлен на обеспечение безопасности полетов, устранение опасных ситуаций при обслуживании воздушного движения пассажирских воздушных судов иностранного производства.