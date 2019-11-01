МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом, проходящей через Минск, может стоить около 30–40 миллиардов долларов, проект сейчас на стадии проработки идеи, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург–Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса. Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования… По нашим прикидкам, стоимость может быть около 30–40 миллиардов долларов", — сказал Рапота в интервью газете "Известия".

По его словам, к финансированию проекта будут привлечены главным образом внебюджетные средства: корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов — фондов, вкладывать собственные деньги.

"В этом случае проект уж точно будет окупаем в течение определенного времени. Назывались сроки от семи до 12 лет. Истина будет где-то посередине. Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов", — отметил Рапота.

Госсекретарь добавил, что уже были проведены консультации в РФ и Белоруссии с представителями госвласти, с бизнес-сообществом в Германии и представителями Гамбурга. Также будут проведены консультации и с польскими официальными лицами и бизнес-сообществом, так как предлагается проложить маршрут через Польшу.

"Мы должны учесть интересы всех стран-участниц. Проект сейчас на стадии проработки идеи", — отметил Рапота.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет ВСМ. РЖД в последние годы готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва-Казань. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине апреля 2019 года сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург, руководствуясь соображениями целесообразности.