МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Следственный комитет РФ опубликовал в WhatsApp видео с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Ямал", которому пришлось экстренно садиться в Тюмени после отказа двигателя.

В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщили РИА Новости, что Sukhoi Superjet-100 должен был следовать рейсом Тюмень — Петербург. На борту находились 83 пассажира и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту вылета. Причиной отказа двигателя, по информации авиакомпании, стало попадание птицы. Кроме того, ранее СК на транспорте начал проверку по факту экстренной посадки самолета.

На кадрах длительностью 39 секунд показан самолет, при этом видимых повреждений на нем нет.