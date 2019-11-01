ВАШИНГТОН, 1 ноя /ПРАЙМ/. Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 31 марта 2020 года, следует из документа опубликованного ведомством в пятницу.

"Обеспечить передачу долга, собственного капитала или прочих активов в "Группе ГАЗ" за пределами США иным лицам за пределами США разрешается до 12:01 утра по восточному летнему времени, 31 марта 2020 года", — говорится в документе.

США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.

Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались. Последний раз до 8 ноября текущего года.