ДОХА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Власти Катара задействуют старый аэропорт во время чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщил глава компании-оператора аэропорта Qatar Airways Акбар аль-Бакер в кулуарах выставки QITCOM.

С момента открытия в 2014 года нового международного аэропорта имени Хамада прежний аэропорт Дохи перестал принимать рейсы, а стал использоваться только для военных целей и приема высокопоставленных делегаций.

"Мы знаем, что за два месяца до чемпионата и в течение двух месяцев после него будет огромное число пассажиров, поэтому мы уже активировали международный аэропорт Дохи", — сказал аль-Бакер.

По его словам, в 2020 и 2021 годах прежний международный аэропорт Дохи будет переоборудован и станет действующим для распределения пассажиропотока между двумя воздушными гаванями.

При этом аль-Бакер указал указал, что это полностью функционирующий аэропорт, и восстановление его работы потребует только капитального ремонта систем и уборки.

Катар стал единственной арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу, который пройдет в эмирате в ноябре-декабре 2022 года.