С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя /ПРАЙМ/. Резервный рейс с пассажирами из Тюмени, которые не смогли прибыть вовремя в Петербург из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet-100, приземлился в аэропорту "Пулково", сообщил РИА Новости представитель управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота северной столицы".

"Рейс приземлился в 23.17", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщили РИА Новости, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень — Петербург. По данным СК, на борту находились 83 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени.