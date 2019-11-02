Третий член экипажа танкера "Залив Америка" в Находке ушел под воду на глазах у спасателей
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя /ПРАЙМ/. Два человека погибли, еще один ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей после хлопка газа на танкере "Залив Америка" в Находке, который произошел в субботу, сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.
Ранее сообщалось, что на танкере произошел хлопок газа, погибли два человека. СК возбудил дело.
"Сегодня произошло ЧП в четвертом якорном районе порта Находки. В районе пятого грузового танка "Залив Америка" произошел взрыв. Причины выясняются. Три человека были выброшены в море, двоих извлекли из воды погибшими… один на глазах у спасателей ушел под воду, его поиски ведутся", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
https://1prime.ru/transport/20191102/830495551.html